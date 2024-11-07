В Google Maps больше не будут отображаться изображения военных объектов Украины. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Google Maps убрал изображения украинских военных объектов
"Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все хорошо", - рассказал Коваленко.
Накануне, 6 ноября, Коваленко сообщил, что планирует встречу с представителями Google.
"Собираюсь объяснить им, что выкладывать карты с изображением размещения военных систем и объектов Украины, даже если это снимки годичной давности, нельзя", - сказал он.
Коваленко не уточнил, состоялась ли встреча.
3 ноября Андрей Коваленко. сообщил, что после обновления Google Maps опубликовал спутниковые снимки украинских военных объектов.
Коваленко не уточнил, о каких объектах идет речь, но, по его словам, российские издания "активно распространяли" эти фотографии.
Представители Google связались с украинскими чиновниками только после возмущения общественности, заявил Коваленко.
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