Google Maps убрал изображения украинских военных объектов

"Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все хорошо", - рассказал Коваленко.

Накануне, 6 ноября, Коваленко сообщил, что планирует встречу с представителями Google.

"Собираюсь объяснить им, что выкладывать карты с изображением размещения военных систем и объектов Украины, даже если это снимки годичной давности, нельзя", - сказал он.

Коваленко не уточнил, состоялась ли встреча.

3 ноября Андрей Коваленко. сообщил, что после обновления Google Maps опубликовал спутниковые снимки украинских военных объектов.

Коваленко не уточнил, о каких объектах идет речь, но, по его словам, российские издания "активно распространяли" эти фотографии.

Представители Google связались с украинскими чиновниками только после возмущения общественности, заявил Коваленко.

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