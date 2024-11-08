Собеседник Rus.Postimees - украинский военный, представитель спецслужбы. На условиях анонимности он согласился рассказать о добровольном и принудительном участии иностранцев в войне на стороне России, об условиях жизни на оккупированных украинских территориях и о том, можно ли их реинтегрировать в Украину в случае выхода ВСУ на границы 1991 года.

Разумеется, гостайну наш собеседник не выдал, но причины, по которым он не раскрывает публично свое имя и звание, понятны. Редакции имя, звание и род войск известны. "Какую должность указать?" - спросила я. Напиши "очень осведомленный военнослужащий", - улыбается он.

- Прежде, чем мы перейдем к основной теме разговора, - наемники и о "серые зоны" оккупированных территорий - я задам вопрос, который вызывает много споров. Кирилл Буданов (начальник Главного управления разведки Минобороны Украины) говорил, что у президента РФ действительно есть двойники. Многие считают это дурацкой теорией заговора в духе РЕН-ТВ. Так что с двойниками, есть они?