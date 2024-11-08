Минобразования не уступило муниципалитетам в вопросе о числе старшеклассников в школах

При создании сети школ в самоуправлениях по-прежнему определяющим критерием будет численность учеников. Изначально МОН предлагало установить, что в приграничных самоуправлениях в группе 10-12-х классов должно быть не менее 60 учеников, но летом критерий было предложено снизить до 45 старшеклассников.

Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) тогда призвал министерство сократить минимальное число школьников еще на 15, определив 30 учеников в качестве минимального числа учащихся в 10-12-х классах и для школ в приграничной зоне Европейского союза (ЕС).

В МОН с таким предложением не согласились. По меньшей мере 30 учеников в средней школе должны будут обеспечить только школы, обеспечивающие доступность. В докладе пока не конкретизируется, какие именно школы могут быть определены в качестве таковых.

МОН не предлагает изменений по критерию численности старшеклассников и в остальных самоуправлениях, в том числе в Добеле, Гулбене, Кулдиге, Лимбажи, Ливаны, Мадоне, Икшкиле, Лиелварде, Прейли, Салдусе и Талси. ЛСС ранее призвал снизить в них требование о минимальном числе учащихся на 30 учеников, определив в качестве минимального числа 90 учеников в группе 10-12-х классов.

Согласно последнему предложению министерства, в приграничных школах в группах 1-3-х, 4-6-х и 7-9-х классов будет необходимо обеспечить не менее 15 учеников. Предыдущая версия модели предполагала, что в этих группах классов в приграничных школах должно быть не менее пяти обучающихся в классе.

Как сообщалось, десять из 13 приграничных школ, которые сейчас не соответствуют предложенным МОН критериям, необходимого количества учеников не достигают именно на этапе средней школы.

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