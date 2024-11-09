23-летняя женщина в соцсетях шокировала всех сообщением, что за последние 14 часов у нее был секс со 101 мужчиной! Это звучит как сюжет для фильма 18+++, однако она, называющая себя "матрасной актрисой" OnlyFans, утверждает, что каждая встреча была даже приятной. "Мне нравится секс". Правда ли это, не наносит ли таким образом женщина себе физического и морального вреда? Как насчет свободы своего тела и выбора? Может быть это психические нарушения? Опросили нескольких экспертов в области секса в Латвии (Элину Засере, Даце Кресу и Эву Гулбе) с просьбой прокомментировать этот факт.