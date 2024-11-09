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В Сиэтле арестовали мужчину, нанесшего ножевые ранения девяти людям

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Фото: Lindsey Wasson/AP

Полиция США в пятницу, 8 ноября, арестовала мужчину, который за два дня нанес ножевые ранения девяти людям в городе Сиэтл, пятеро из которых были ранены в пятницу днем.

"Этот инцидент, очевидно, был организован и осуществлен одним человеком в течение 38 часов", - заявил представитель полиции города Сиэтл.

Нападения произошли днем в пятницу ​​в четырех кварталах китайского международного округа Сиэтла.

Свидетели описали подозреваемого, полицейские обнаружили его поблизости и без происшествий задержали. Рядом с задержанным был найден пистолет, а во время одного из нападений он оставил нож, сообщили в полиции.

Подозреваемый начал нападать на людей в том же районе еще в четверг утром.

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