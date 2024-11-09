Украинские дроны атаковали химический завод в Тульской области

"С 21:30 в разных областях РФ объявляли воздушную тревогу из-за пролетов беспилотников, а в три часа ночи тульчане начали писать об атаке на химкомбинат, взрывы и движение пожарных машин, которые направлялись к месту возгорания", - отмечают в СБУ Украины.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что беспилотники повредили остекление четырех частных домов.

Но Telegram-канал Baza утверждает, что завод атаковали 10 беспилотников, один из которых был сбил, "восемь упали на территории комбината", также один из дронов упал на территории Алексинской ТЭЦ.

🇺🇦🇷🇺 A Ukrainian UAV managed to strike the chemical plant in Aleksin in the Tula region of Russia. The plant produced goods for the military.



📍 54.5070357, 37.1161396 (via DniproOfficial (TG)) https://t.co/T5EdNFR2T2 pic.twitter.com/zeZ4BIVyCz — Conflict Dispatch (@ConflictDISP) November 9, 2024

"СБУ комплексно наносит удары по объектам на территории России, которые участвуют в войне в Украине. Нанося удары по складам оружия, военным аэродромам и предприятиям, которые входят в российский военно-промышленный комплекс, возможности России терроризировать нашу страну снижаются", - заявил источник в СБУ.

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