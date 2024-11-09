Сб, 9.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Украинские дроны атаковали химический завод в Тульской области

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Украинские дроны атаковали химический завод в Тульской области
Украинские дроны атаковали химический завод в Тульской области Фото: Ekrānuzņēmums no "Twitter"

В ночь на субботу, 9 ноября, украинские дроны атаковали Алексинский химический завод в Тульской области, который производит порох и боеприпасы для российских войск. Об этом сообщил источник в Службе безопасности Украины (СБУ).

"С 21:30 в разных областях РФ объявляли воздушную тревогу из-за пролетов беспилотников, а в три часа ночи тульчане начали писать об атаке на химкомбинат, взрывы и движение пожарных машин, которые направлялись к месту возгорания", - отмечают в СБУ Украины.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что беспилотники повредили остекление четырех частных домов.

Но Telegram-канал Baza утверждает, что завод атаковали 10 беспилотников, один из которых был сбил, "восемь упали на территории комбината", также один из дронов упал на территории Алексинской ТЭЦ.

"СБУ комплексно наносит удары по объектам на территории России, которые участвуют в войне в Украине. Нанося удары по складам оружия, военным аэродромам и предприятиям, которые входят в российский военно-промышленный комплекс, возможности России терроризировать нашу страну снижаются", - заявил источник в СБУ.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх