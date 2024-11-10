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Обещали 5000 евро в неделю: карьера жителя Эстонии, который поехал в Украину работать в мошенническом колл-центре, продлилась недолго

Перевод: София Солдатенко
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Риск того, что молодой человек из Эстонии поехал в Киев зарабатывать большие деньги в мошенническом колл-центре, не оправдал себя и авантюра быстро закончилась. На снимке дом в Киеве, в который попала ракета.
Риск того, что молодой человек из Эстонии поехал в Киев зарабатывать большие деньги в мошенническом колл-центре, не оправдал себя и авантюра быстро закончилась. На снимке дом в Киеве, в который попала ракета. Фото: Dmitri Kotjuh

Мечта работавшего на мошеннический колл-центр в Украине молодого человека из Эстонии поднять легкие деньги разбилась о реальность и, по данным полиции, он ни с чем уже вернулся в Эстонию, пишет Rus.Postimees.

В пятницу Postimees писал о 19-летнем молодом человеке, который в середине мая поехал из Таллинна в Киев, чтобы начать работать там в мошенническом колл-центре и звонить в Эстонию. Молодому человеку обещали 5000 евро в неделю.

Руководитель группы отдела по тяжким преступлениям криминального бюро Пыхьяской префектуры Нина Пеэтрис рассказала Postimees, что полиции известна личность молодого человека, который отправился в Украину.

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