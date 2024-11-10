Мечта работавшего на мошеннический колл-центр в Украине молодого человека из Эстонии поднять легкие деньги разбилась о реальность и, по данным полиции, он ни с чем уже вернулся в Эстонию, пишет Rus.Postimees.
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Обещали 5000 евро в неделю: карьера жителя Эстонии, который поехал в Украину работать в мошенническом колл-центре, продлилась недолго
В пятницу Postimees писал о 19-летнем молодом человеке, который в середине мая поехал из Таллинна в Киев, чтобы начать работать там в мошенническом колл-центре и звонить в Эстонию. Молодому человеку обещали 5000 евро в неделю.