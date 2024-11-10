Жители около военного аэродрома Лиелварде жалуются на шум; в советское время было еще хуже

В советское время было хуже

Кристине, жительница Лиелварде, которая дала интервью программе Латвийского телевидения 4. studija, также признает, что военные самолеты иногда летают очень низко - над крышами домов, и в последнее время это происходит очень часто.

"Если летят самолеты, дом не совсем трясется, но шум такой... вибрирующий", - добавляет она.

Рита тоже заметила, что над районом часто летают самолеты. Но она помнит советские времена, а тогда было еще страшнее.

"Никогда не забуду - мы жили в деревне, я собиралась привязать корову, а истребитель [летел] в низком пикировании. Ну, прямо надо мной! Я так испугалась и тряслась, так и лежала", - вспоминает Рита советские времена.

"В другой я спокойно плавала в реке, и вдруг ни с того ни с сего, над головой с ревом пронесся истребитель. Я была напугана, я чуть не утонула", - добавила женщина.

Военный аэродром в Лиелварде уже был в советские времена, и, по словам местных жителей, самолеты тогда летали гораздо чаще, но все к этому привыкли. Сейчас полеты относительно редки - примерно один-четыре раза в день.

Дети в школе к этому уже привыкли