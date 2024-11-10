Жители поселков около военного аэродрома Лиелварде, особенно в местечке Ледмане, жалуются на высокий уровень шума, создаваемый самолетами вооруженных сил, взлетающими и летающими очень низко над населенными пунктами. Однако местные жители тоже помнят - в советское время самолеты летали еще чаще и значительно ниже. Об этом рассказывает Lsm.lv.
Жители около военного аэродрома Лиелварде жалуются на шум; в советское время было еще хуже
НВС: Патрулирование - средство сдерживания агрессии
"Над нашем поселком Ледмане самолеты совершают низкие пролеты. Это негативно влияет на маленьких детей, которым очень страшно в тот момент, когда они могут спать, могут играть. А эти самолеты, когда они пролетают, можно сказать, наводят ужас", - говорит житель Ледмане.
Житель поселка пытался связаться с военным аэропортом Лиелварде, но не получил ответов на вопросы о примерном времени вылета самолетов. Он также не понимает, почему самолеты летают над населенными пунктами, а не над лесами.
В ВВС Национальных вооруженных сил (НВС) поясняют, что из-за требований безопасности полетов средства массовой информации и общественность не информируются отдельно о каждом запланированном патрульном полете над Латвией, Литвой или Эстонией.
"Непрерывное патрулирование воздушного пространства трех стран Балтии является наглядной демонстрацией коллективной обороны и солидарности НАТО, что является существенным вкладом в сдерживание любой агрессии. Охрана неба Балтии становится еще более актуальной после начала войны России против Украины. , поэтому патрулирование истребителей происходит более регулярно", - говорят в НВС.
В советское время было хуже
Кристине, жительница Лиелварде, которая дала интервью программе Латвийского телевидения 4. studija, также признает, что военные самолеты иногда летают очень низко - над крышами домов, и в последнее время это происходит очень часто.
"Если летят самолеты, дом не совсем трясется, но шум такой... вибрирующий", - добавляет она.
Рита тоже заметила, что над районом часто летают самолеты. Но она помнит советские времена, а тогда было еще страшнее.
"Никогда не забуду - мы жили в деревне, я собиралась привязать корову, а истребитель [летел] в низком пикировании. Ну, прямо надо мной! Я так испугалась и тряслась, так и лежала", - вспоминает Рита советские времена.
"В другой я спокойно плавала в реке, и вдруг ни с того ни с сего, над головой с ревом пронесся истребитель. Я была напугана, я чуть не утонула", - добавила женщина.
Военный аэродром в Лиелварде уже был в советские времена, и, по словам местных жителей, самолеты тогда летали гораздо чаще, но все к этому привыкли. Сейчас полеты относительно редки - примерно один-четыре раза в день.
Дети в школе к этому уже привыкли
В начальной школе поселка Ледмане говорят, что дети уже привыкли к полетам самолетов. Их интересует, смогут ли они увидеть самолеты в небе, а не только услышать их. В этих случаях тревожность наблюдалась только у одного ребенка.
"Шум возникает время от времени. Я не знаю, насколько низко они летают, я никогда этого не видела. С одной стороны, я счастлива и знаю, что это наша защита. Если самолеты летают, то они нас защитят. Я всегда соглашалась - да, шум ужасно громкий, а иногда бывает, что не выдерживаешь и приходится затыкать уши, но я подумала про себя - все в порядке, мы в безопасности", - сказала Инесе из Ледмане.
"Пусть летают. Это не так ужасно, как тогда [в советские времена]. По крайней мере, безопасно", - соглашается Рита.
В ВВС надеются на понимание населения, поскольку самолеты выполняют облеты и тренировки в воздушном пространстве Латвии. Шум неизбежен, но он непродолжителен. И понятно, что расписание рейсов не может быть широко доступно каждому жителю.
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