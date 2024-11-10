По мнению американских и украинских чиновников, цель наступления - вернуть часть территории в Курской области, которая сейчас подконтрольна Украине, пишет The New York Times.

Американские эксперты отмечают, что Россия смогла собрать силы, не перебрасывая войск с востока Украины, что позволяет оказывать давление сразу по нескольким направлениям.

Северокорейские войска тренируются вместе с российскими частями и готовятся к активным действиям на фронте.

Украинские официальные лица предупреждают о возможном наступлении в ближайшие дни с участием северокорейских военных. По словам официальных лиц США, более 10 000 северокорейских военнослужащих присоединились к российским силам.

Некоторые эксперты отмечают, что северокорейские силы отличаются сплоченностью и дисциплиной, что может стать преимуществом перед некоторыми российскими подразделениями. При этом у Северной Кореи есть своя цель: оказывая помощь России, страна может рассчитывать на технологическую поддержку и дальнейшее укрепление дипломатических отношений.

Американские военные эксперты оценивают возможные потери с обеих сторон как значительные, учитывая сложные условия боя. Украина продолжает укреплять свои оборонительные позиции и готовиться к потенциальному сдерживанию угроз со стороны новых подразделений, которые Москва привлекает для эскалации конфликта.

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