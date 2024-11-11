Громко ругался и проявлял агрессию: мужчина безобразно вел себя у средней школы в Пурвциемсе

Это проявлялось в громких ругательствах и наглом и агрессивном поведении, нарушающем покой окружающих и учебный процесс. Следует отметить, что в этот момент на территории возле школы проходили занятия учеников, и они также стали свидетелями инцидента. Поведение мужчины указывало на то, что он, вероятно, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сотрудники Рижского регионального управления Госполиции получили от очевидца видеозапись инцидента.

Сотрудничая с другими государственными органами, правооханители установили личность предполагаемого преступника и задержали его 31 октября. Мужчина родился в 1984 году и ранее не имел судимостей. Свое поведение он объяснил тем, что находился под воздействием алкоголя.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 231(1) Уголовного закона - о грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в явном неуважении к обществу или наглости, игнорировании общепринятых норм поведения и нарушении покоя граждан, учреждений, работы предприятий или организаций (хулиганство). За это преступление может последовать наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет.

Расследование было завершено 4 ноября, дело передано в прокуратуру.

Госполиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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