Россия в ближайшие дни, скорее всего, будет наращивать атаки ударных дронов по украинским позициям с использованием новых пусковых площадок у границы, говорится в оценке британской военной разведки, с которой ознакомилась газета.

В боевых операциях в Курском регионе, предположительно, будут задействованы и около 12 000 военнослужащих КНДР, доставленных в Россию в соответствии с договором о военной помощи, заключенным Москвой и Пхеньяном в этом году.

Кремль также может попытаться использовать свою большую контратаку в Курской области для продвижения в Сумскую область Украины, считают украинские аналитики.

Россия уже вернула около половины территории, захваченной украинцами в Курской области, отмечает Daily Telegraph.

Путин постарается быстро захватить территории перед инаугурацией Трампа, чтобы укрепить позиции России на возможных мирных переговорах, считают западные дипломаты.

Издание отмечает, что россияне в октябре занимали больше украинских территорий, чем в любом другом месяце с середины 2022 года.

Боевые действия в Донбассе в настоящее время сосредоточены в южной части линии фронта.

Putins vēlas atgūt Kurskas apgabalu līdz Trampa inaugurācijai, apgalvo medijs СМИ: Путин хочет вернуть Курскую область до инаугурации Трампа