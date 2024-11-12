Российский диктатор Владимир Путин хочет вернуть захваченные украинскими войсками в России территории в Курской области до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, сообщает британская газета Daily Telegraph.
Россия в ближайшие дни, скорее всего, будет наращивать атаки ударных дронов по украинским позициям с использованием новых пусковых площадок у границы, говорится в оценке британской военной разведки, с которой ознакомилась газета.
В боевых операциях в Курском регионе, предположительно, будут задействованы и около 12 000 военнослужащих КНДР, доставленных в Россию в соответствии с договором о военной помощи, заключенным Москвой и Пхеньяном в этом году.
Кремль также может попытаться использовать свою большую контратаку в Курской области для продвижения в Сумскую область Украины, считают украинские аналитики.
Россия уже вернула около половины территории, захваченной украинцами в Курской области, отмечает Daily Telegraph.
Путин постарается быстро захватить территории перед инаугурацией Трампа, чтобы укрепить позиции России на возможных мирных переговорах, считают западные дипломаты.
Издание отмечает, что россияне в октябре занимали больше украинских территорий, чем в любом другом месяце с середины 2022 года.
Боевые действия в Донбассе в настоящее время сосредоточены в южной части линии фронта.
Putins vēlas atgūt Kurskas apgabalu līdz Trampa inaugurācijai, apgalvo medijs СМИ: Путин хочет вернуть Курскую область до инаугурации Трампа