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Andrejs Zacarinnijs

Каллас: ЕС должен поддерживать Украину столько, сколько необходимо

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Кая Каллас
Кая Каллас Фото: AP/Scanpix

Евросоюз (ЕС) должен поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", чтобы отразить вторжение России, сказала во вторник на заседании одобрения выдвинутая на пост главы внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

"Ситуация на поле боя сложная. И поэтому мы должны продолжать работать каждый день", - сказала экс-премьер Эстонии депутатам Европарламента (ЕП) в Брюсселе.

"Сегодня, завтра и столько, сколько потребуется, и предоставляя настолько большую военную, финансовую и гуманитарную помощь, насколько это потребуется", - добавила она.

Каллас должна получить одобрение парламента, чтобы сменить на посту главы внешнеполитического ведомства блока Жозепа Борреля.

Экс-премьера Эстонии выдвинули на пост лидеры ЕС, в связи с чем ее назначение практически обеспечено.

Каллас сказала, что поддержка блока "должна быть основана на четком пути к тому, чтобы Украина присоединилась к ЕС", предупредив, что "то, за что мы здесь боремся - это безопасность Европы и европейские принципы".

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