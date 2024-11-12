Каллас: ЕС должен поддерживать Украину столько, сколько необходимо

"Ситуация на поле боя сложная. И поэтому мы должны продолжать работать каждый день", - сказала экс-премьер Эстонии депутатам Европарламента (ЕП) в Брюсселе.

"Сегодня, завтра и столько, сколько потребуется, и предоставляя настолько большую военную, финансовую и гуманитарную помощь, насколько это потребуется", - добавила она.

Каллас должна получить одобрение парламента, чтобы сменить на посту главы внешнеполитического ведомства блока Жозепа Борреля.

Экс-премьера Эстонии выдвинули на пост лидеры ЕС, в связи с чем ее назначение практически обеспечено.

Каллас сказала, что поддержка блока "должна быть основана на четком пути к тому, чтобы Украина присоединилась к ЕС", предупредив, что "то, за что мы здесь боремся - это безопасность Европы и европейские принципы".

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