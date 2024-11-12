Профсоюз обвиняет руководство NMPD в ограничении свободы слова

В свою очередь, NMPD отмечает, что порядок, объясняющий, каким образом в службе обеспечивается оперативное предоставление информации средствам массовой информации, действует уже 12 лет и все основные принципы остались неизменными и сейчас. В службе отметили, что эти нормативные акты необходимо было обновить, так как за последние годы существенно изменилась структура службы и названия оперативных структурных подразделений.

Руководство NMPD подчеркивает, что работникам не запрещено высказываться по вопросам организации работы: работники регулярно дают интервью и предоставляют информацию СМИ по различным вопросам, связанным с работой NMPD, в том числе медики диспетчерского центра, медики бригад, специалисты ответственных сфер и другие.

Конкретная процедура предусматривает, что работники, например, не могут в рабочей среде или в рабочей форме NMPD рекламировать политические партии, коммерческие предприятия и их услуги и вовлекаться в другие ситуации, напрямую не связанные с деятельностью NMPD.

Руководитель NMPD Лиене Ципуле сообщила, что 1 ноября состоялась онлайн-конференция, на которой примерно 900 работникам службы были даны разъяснения о планируемых изменениях и их влиянии.

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