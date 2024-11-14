"Скончавшаяся во время родов женщина лежала накрытая в кровати. Труп младенца, завернутый в белое покрывало, был положен на полку". Так ситуацию после трагических домашних родов, во время которых умерли 21-летняя женщина и ее ребенок, в разговоре с порталом Apollo.lv вспоминает медик, который был одним из первых, кто приехал домой к умершим. Наконец уголовное дело, которое находится на рассмотрении с 2019 года, получило новое направление.