В Латвии больше 100 тыс. больных диабетом. Где можно бесплатно провериться?

В четверг, 14 ноября, во Всемирный день борьбы с диабетом, во многих местах пройдет ряд мероприятий, направленных на повышение осведомленности о ранней диагностике и лечении, например, мобильный фургон для тестирования глюкозы, предлагающий обследование на диабет.

В ходе акции жители получат возможность бесплатно определить уровень глюкозы в крови, а также получить разъяснение результата и рекомендации по следующим шагам профилактики или лечения.

Остановка мобильного автобуса будет находиться в торговом центре Akropole Rīga с 12:00 до 13:45 и в торговом центре Rīga Plaza с 14:00 до 16:00.

Каждый год Всемирный день борьбы с диабетом способствует повышению осведомленности о диабете как о критической глобальной проблеме общественного здравоохранения и рассказывает о мерах, необходимых для улучшения профилактики, диагностики и лечения этого заболевания.

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