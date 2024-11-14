Резервы запасов иранских дронов в России, возможно, иссякают, и в результате этого войска противника вынуждены по крайней мере на время снизить число ударов, сообщает телеканал "Мы - Украина" со ссылкой на слова представителей армии и оценку экспертов.
После нескольких массовых ударов дронами, в том числе и беспилотниками Shahed, россияне, судя по всему, выдерживают паузу в использовании этого оружия, заявил представитель украинской добровольческой армии "Юг".
Это может быть связано как с недостаточно высокими объемами производства дронов в России, так и со снижением поставок из Ирана, указывают эксперты.
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