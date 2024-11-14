Политолог рассказал, насколько важен приезд нового генсека НАТО в Латвию

"Очень хорошо, что к нам приезжает генеральный секретарь НАТО и что вместе с нами тренируются 3500 солдат НАТО. Но давайте посмотрим правде в глаза: настоящий хозяин НАТО живет в Вашингтоне. Эти 3500 тысяч союзников не так уж и много по сравнению с Россией. Визит Рютте приходится на важный момент, но его важность не следует преувеличивать", - сказал Марк Рютте.

Общеизвестно, что одной из главных тем разговора с Рютте во время его визита в Латвию является внедрение систем ПВО в странах Балтии, что является одним из наших слабых мест. Анджанс отмечает, что визит Рютте принесет мало практического вклада, скорее, он может стать стимулом для дальнейшего развития.

Ранее во время визита в Италию Рютте рассказал о развитии военной промышленности, а в Эстонии призвал страны НАТО выделять больше средств на оборону.

Латвия всегда была пионером в области выделения средств на безопасность, потому что мы знаем, кто наш сосед. Анджанс считает, что в будущем Латвию могут попросить выделять на оборону еще больше средств.

"Новый президент США Трамп, безусловно, будет подчеркивать, что нужно платить больше. Часто подчеркивается, что европейцы недостаточно делают для Украины. Но и нам самим нужно делать больше - укреплять противовоздушную оборону, береговую оборону, быстро увеличивать численность войск. Мы должны осознавать, что рядом находится агрессивная страна с миллионом солдат, и мы никогда не сможем расслабиться", - считает Марис Анджанс.

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