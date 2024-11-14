В среду, 13 ноября, в 20:13 в волости Драбешу Цесисского края у реки Амата за незаконную ловлю рыбы был задержан мужчина.

Васкане сообщила, что у мужчины были обнаружены рыболовные снасти и десять лососевых рыб, что нанесло материальный ущерб в размере 7150 евро. В связи с произошедшим полиция начала уголовный процесс.

Как уже сообщалось, в октябре и ноябре, когда лосось и таймень (самый крупный представитель семейства лососевых) мигрируют и нерестятся в латвийских реках, Государственная служба окружающей среды (VVD) и общественные организации организуют усиленный мониторинг лососевых рек.

Максимальный штраф для физических лиц за нарушение правил рыбалки составляет 350 евро, а за нарушение правил промышленной ловли максимальный штраф для физических лиц составляет 700 евро, для юридических - 4300 евро.

В случае нанесения ущерба рыбным ресурсам лицо должно оплатить, помимо вышеуказанного, ущерб рыбным ресурсам, который составляет 715 евро за лосося или тайменя.

Нерест - особенно чувствительный период для лососевых рыб, которые во время миграции и нереста становятся более доступными для любителей их мяса и икры. VVD напоминает, что промысел лосося и тайменя запрещен на всей территории Латвии.

VVD призывает всех жителей принять участие в защите рыбных ресурсов и, заметив недобросовестное отношение к окружающей среде, сообщать об этом в VVD по телефону 26 338 800 или с помощью мобильного приложения Vides SOS.

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