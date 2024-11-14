The Times: Украина может создать простейшую атомную бомбу

17 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции после заседания Евросовета, на которое его пригласили в качестве гостя, заявил, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом он указал на необходимость вступления Украины в НАТО, упомянув при этом отказ Киева от ядерного арсенала. "В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие - и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов", - приводило слова украинского лидера онлайн-издание "Европейская правда".