Латвию посетит новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

На Адажском военном полигоне многонациональная бригада НАТО проводит первые полномасштабные учения Resolute Warrior 2024, которые посетят Рютте и президент Латвии Эдгар Ринкевич, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

В дне СМИ и гостей на военных учениях Resolute Warrior 2024 также примут участие председатель Сейма Дайга Миериня, министр иностранных дел Байба Браже, министр обороны Андрис Спрудс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш, должностные лица НАТО и союзников, включая постоянных представителей и военных представителей НАТО, а также аккредитованные в Латвии послы и военные атташе иностранных государств.

Во время мероприятия в 11:55 на Адажском военном полигоне состоится совместная пресс-конференция генсека НАТО и президента Латвии. Рютте и Ринкевич встретятся с солдатами многонациональной бригады НАТО в Латвии и осмотрят военную технику союзников.

С Рютте встретится также премьер-министр Эвика Силиня. Во время встречи будут обсуждаться вопросы укрепления безопасности и обороны Латвии и НАТО.

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