В заключение Рютте заверил, что Латвия всегда может рассчитывать на НАТО и он уверен, что НАТО всегда может рассчитывать на Латвию.

В свою очередь президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что визит генерального секретаря НАТО в Латвию, разговор на Адажской военной базе и учения многонациональной бригады НАТО демонстрируют мощное присутствие альянса в Латвии. По его оценке, успешным можно признать увеличение боевой группы батальона НАТО до уровня многонациональной бригады.

Ринкевич поблагодарил Канаду, которая руководит бригадой, а также всех союзников, которые находятся в Латвии.

Президент подчеркнул, что с утра обсуждался ряд важных вопросов, касающихся как поддержки Украины, так и необходимых действий по укреплению НАТО. Он рассказал, что в настоящее время Латвия выделяет на оборону 3,4% от внутреннего валового продукта (ВВП).

"Мы видим, что агрессивная Россия и ее спутник Беларусь не намерены ни остановиться на Украине, ни перестать вооружаться. Союзникам больше не нужно обсуждать расходы на оборону в размере 2% ВВП, а надо говорить о гораздо более крупных вложениях в оборону", - сказал президент.