Молодой человек за убийство одноклассницы в Царникаве проведет в тюрьме более 14 лет

Как сообщили в Верховном суде, суд отказался возбудить кассационное производство, поскольку установил, что прокурор и потерпевший повторили доводы, которые апелляционный суд уже рассмотрел и отклонил с обоснованием. Они стремились добиться отмены решения апелляционного суда на фактических, а не юридических основаниях. Таким образом, кассационная жалоба и протест не соответствовали требованиям Уголовно-процессуального закона.

Как сообщалось, 27 июня 2022 года в Государственную полицию поступила информация о том, что накануне вечером пропала девушка 2003 года рождения, которую последний раз видели 26 июня в Царникаве вместе со своим одноклассником - молодым человеком 2004 года рождения. Полиция приступила к проверке полученной информации и розыску девушки. Вечером того же дня правоохранители обнаружили ее тело с явными признаками насильственной смерти в царникавском лесном массиве.

В тот же день в полицию сообщили, что одноклассник девушки находится на крыше многоквартирного дома в Риге и, возможно, хочет покончить жизнь самоубийством. На место прибыли экстренные службы, молодого человека задержали.