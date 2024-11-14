Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство по решению Рижского окружного суда, которым Даниэль Марков за убийство своей одноклассницы был приговорен к 14 годам и шести месяцам лишения свободы с пробационным надзором на два года, тем самым сократив на полгода срок ранее вынесенного Маркову приговора, выяснило агентство LETA.
Молодой человек за убийство одноклассницы в Царникаве проведет в тюрьме более 14 лет
Как сообщили в Верховном суде, суд отказался возбудить кассационное производство, поскольку установил, что прокурор и потерпевший повторили доводы, которые апелляционный суд уже рассмотрел и отклонил с обоснованием. Они стремились добиться отмены решения апелляционного суда на фактических, а не юридических основаниях. Таким образом, кассационная жалоба и протест не соответствовали требованиям Уголовно-процессуального закона.
Как сообщалось, 27 июня 2022 года в Государственную полицию поступила информация о том, что накануне вечером пропала девушка 2003 года рождения, которую последний раз видели 26 июня в Царникаве вместе со своим одноклассником - молодым человеком 2004 года рождения. Полиция приступила к проверке полученной информации и розыску девушки. Вечером того же дня правоохранители обнаружили ее тело с явными признаками насильственной смерти в царникавском лесном массиве.
В тот же день в полицию сообщили, что одноклассник девушки находится на крыше многоквартирного дома в Риге и, возможно, хочет покончить жизнь самоубийством. На место прибыли экстренные службы, молодого человека задержали.
Следствие установило, что в роковой день двое молодых людей находились в лесу на променаде Царникавы, а когда девушка захотела пойти домой, Марков надел резиновые перчатки и начал ее душить. Девушка сопротивлялась и пыталась убежать, но молодой человек догнал ее и продолжил душить, обмотав ее длинные волосы вокруг шеи. По версии обвинения, после убийства девушки ее тело было спрятано в лесу.
Наказание за такое преступление по Уголовному закону - пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
Рижский районный суд 28 марта вынес приговор, рассмотрев протест прокурора и поступившие как от потерпевшего, так и от обвиняемого апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции, по которому обвиняемый был приговорен к лишению свободы на срок 15 лет с испытательным сроком на два года.
Рижский районный суд постановил отменить часть решения районного суда от 5 апреля прошлого года о признании Маркова виновным и взыскании с него компенсации в размере 14 303 евро ходатайствующей потерпевшей Ксении Калване.
Районный суд приговорил Маркова к 14 годам и шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком на два года, а также потребовал от Маркова возмещения материального ущерба в размере 500 евро в пользу потерпевшей Калване за представление ее интересов адвокатом Юрисом Даукулисом в апелляционном суде.
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