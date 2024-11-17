Я убеждена, что о правильности названия мусса на латышском можно организовать такой же спор, как о расолсе или росолсе. Если по поводу последнего языковеды договорились, что правильно писать и говорить "расолс", то с муссом шло гораздо лучше, так как называть его на латышском можно как uzpūtenis, так и uzputenis, а про себя можно называть и дебесманной. Нужно сказать, что эту честь сладкая каша завоевала недавно, так как когда-то было принято, что правильно использовать слово uzputenis, так как каша взбивается. Я всегда использовала "раздутую" версию, так как в моем понимании мусс дуется и раздувается так сильно, что убегает с тарелки, а не взбивается. В моем мире взбиваются яичные желтки и белки.