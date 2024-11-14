В среду, 13 ноября, в округе Гробини на Лиепайском шоссе произошла авария с участием автомобиля Государственной полиции, свидетельствуют опубликованные в соцсетях видео.
Видео ⟩ В округе Гробини в аварии пострадал автомобиль Госполиции
🇱🇻 Grobiņas apkārtnē uz Liepājas šosejas notika Valsts policijas un vieglās automašīnas avārija.#A9 #Grobiņa #Latvija pic.twitter.com/V85QyLHw8H— BreakingLV (@breakinglv) November 13, 2024
Портал Apollo.lv связался с Госполицией, чтобы выяснить подробности происшествия.
Во вторник в Латвии было зарегистрировано 129 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек, а один погиб, сообщили агентству LETA в отделе Государственной полиции по общественным отношениям.
Среди пострадавших - два пешехода и один велосипедист.
Авария с летальным исходом произошла в Латгале, где погиб велосипедист. В полиции пояснили, что в Аглоне мужчина не справился с управлением велосипедом, перевернулся и упал на обочину дороги. От полученных травм мужчина скончался. В связи с происшествием начат уголовный процесс.
За сутки в сфере дорожного движения выявлено 398 административных нарушений, в том числе 150 превышений разрешенной скорости движения.
В состоянии алкогольного опьянения за рулем задержано 12 водителей, у четверых из них концентрация алкоголя в организме превысила 1,5 промилле, за что предусмотрена уголовная ответственность. Еще один задержанный водитель сел за руль транспортного средства под воздействием наркотических веществ, за что призван к уголовной ответственности.
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