Видео В округе Гробини в аварии пострадал автомобиль Госполиции

Портал Apollo.lv связался с Госполицией, чтобы выяснить подробности происшествия.

Во вторник в Латвии было зарегистрировано 129 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек, а один погиб, сообщили агентству LETA в отделе Государственной полиции по общественным отношениям.

Среди пострадавших - два пешехода и один велосипедист.

Авария с летальным исходом произошла в Латгале, где погиб велосипедист. В полиции пояснили, что в Аглоне мужчина не справился с управлением велосипедом, перевернулся и упал на обочину дороги. От полученных травм мужчина скончался. В связи с происшествием начат уголовный процесс.

За сутки в сфере дорожного движения выявлено 398 административных нарушений, в том числе 150 превышений разрешенной скорости движения.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем задержано 12 водителей, у четверых из них концентрация алкоголя в организме превысила 1,5 промилле, за что предусмотрена уголовная ответственность. Еще один задержанный водитель сел за руль транспортного средства под воздействием наркотических веществ, за что призван к уголовной ответственности.

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