Кошку убили камнем: Госполиция узнала о преступлении из TikTok

Госполиция получила информацию о возможном жестоком обращении с животным в Страдской волости Гулбенского края 5 ноября этого года в 15:32. В соцсети TikTok было опубликовано видео, в котором утверждалось, что женщина убила кошку камнем, а другой человек закопал животное.

В ответ на полученную информацию полиция провела проверку фактов и обстоятельств инцидента. Первоначально не было подтверждено, что было совершено правонарушение, а лица, предположительно, причастные к этому, объяснили, что содержание видео было ложной информацией, размещенной для привлечения внимания зрителей, - что и произошло.

Однако полиция продолжила выяснять обстоятельства произошедшего, получив дополнительные доказательства того, что в отношении кошки было совершено преступление. На основании этого было возбуждено уголовное дело и идентифицирован предполагаемый преступник - мужчина, который в настоящее время сотрудничает со следствием. В отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Дело возбуждено по статье 230 Уголовного закона о жестоком обращении с животными. Расследование и выяснение обстоятельств уголовного дела продолжаются.

Госполиция благодарит граждан за их участие и предоставление информации, которая помогла раскрыть предполагаемое преступление. Следует отметить, что демонстрация жестокости в прямом эфире может рассматриваться как отягчающее обстоятельство, свидетельствующее о преднамеренных действиях.

Госполиция продолжает отслеживать и оценивать сообщения о подобных случаях. При получении информации о возможных нарушениях проводится тщательный анализ ситуации и, при необходимости, начинается расследование.

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