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Alexandra Nekrasova

В скандале с сексуальными домогательствами в Музыкальной академии замешаны несколько человек

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Латвийская музыкальная академия им. Язепа Витолса (JVLMA)
Латвийская музыкальная академия им. Язепа Витолса (JVLMA) Фото: Ieva Čīka/LETA

В расследование уголовного дела по поводу предполагаемых домогательств преподавателей Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) к студенткам вовлечены несколько человек, сообщает Государственная полиция.

При этом не уточняется, каков их статус: подозреваемые, лица, в отношении которых возбуждено уголовное дело, или свидетели.

Детально и тщательно проверяются все факты и обстоятельства, которые могут относиться к произошедшему в академии, но в интересах следствия никакой дополнительной информации не предоставляется.

Как сообщалось, в марте полиция возбудила уголовное дело в связи с опубликованной информацией о возможных домогательствах к студенткам со стороны преподавателей академии.

Программа Латвийского телевидения Kultūršoks получила показания семи студенток JVLMA о сексуальных домогательствах со стороны некоторых преподавателей.

Информация, доступная программе, показывает, что как минимум на одного лектора поступило несколько жалоб. Одним из преподавателей, который, возможно, перешел границы в общении со студентками, был Купчс.

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