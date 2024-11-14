В расследование уголовного дела по поводу предполагаемых домогательств преподавателей Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) к студенткам вовлечены несколько человек, сообщает Государственная полиция.
В скандале с сексуальными домогательствами в Музыкальной академии замешаны несколько человек
При этом не уточняется, каков их статус: подозреваемые, лица, в отношении которых возбуждено уголовное дело, или свидетели.
Детально и тщательно проверяются все факты и обстоятельства, которые могут относиться к произошедшему в академии, но в интересах следствия никакой дополнительной информации не предоставляется.
Как сообщалось, в марте полиция возбудила уголовное дело в связи с опубликованной информацией о возможных домогательствах к студенткам со стороны преподавателей академии.
Программа Латвийского телевидения Kultūršoks получила показания семи студенток JVLMA о сексуальных домогательствах со стороны некоторых преподавателей.
Информация, доступная программе, показывает, что как минимум на одного лектора поступило несколько жалоб. Одним из преподавателей, который, возможно, перешел границы в общении со студентками, был Купчс.
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