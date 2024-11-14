Взрывы у Верховного суда в Бразилии: погиб пытавшийся проникнуть в здание мужчина

"Этот гражданин подошел к Федеральному верховному суду, попытался войти, не смог, и у входа произошел взрыв", - сообщила журналистам губернатор Бразилиа Селина Леао.

По предварительной информации, это было самоубийство, другие люди не пострадали, сказала губернатор.

Первый взрыв произошел, когда на площади у здания суда взорвался автомобиль. Мужчина погиб в результате второго взрыва.

Взрывы произошли перед саммитом G20, который пройдет в следующие понедельник и вторник в городе Рио-де-Жанейро. Ожидается, что президент Китая Си Цзиньпин после саммита останется в Бразилии и посетит столицу Бразилиа в ходе государственного визита.

Верховный суд сообщил, что громкие взрывы произошли в конце заседания в среду, и судьи были эвакуированы из здания.

Верховный суд расположен на Площади трех держав (Praca dos Tres Poderes), рядом с Президентским дворцом и зданием Конгресса.

Президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы не было во дворце во время взрывов, но здание было оцеплено, и большой контингент полиции патрулировал территорию.

Федеральная полиция назвала взрывы "нападениями" и сообщила, что расследует их.

Личность погибшего мужчины пока не установлена, поскольку вокруг его трупа были найдены подозрительные предметы. Однако губернатор Бразилиа подтвердила, что инцидент был делом рук "одинокого волка".

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