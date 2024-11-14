Утверждено новое правление больницы им. П. Страдиня

За медицинские вопросы в новом правлении будет отвечать врач-пульмонолог Даце Жентиня, за финансовые - Гиртс Ансонс.

Член правления Юлия Старе продолжит работу в правлении до конца срока своих полномочий в феврале, отвечая за вопросы недвижимости, инфраструктуры, безопасности и управления проектами.

Новые члены правления утверждены на пятилетний срок.

Как сообщалось, в октябре прошлого года совет больницы выразил недоверие тогдашнему правлению, освободив от должностей Риналда Муциньша, Илзе Крейцбергу, Яниса Наглиса и Агру Мелне. Причиной увольнения правления стали проблемы с реализацией проекта нового корпуса A2.

В этот период руководство больницей осуществляло временное правление, в которое входили Видзис, Ансонс и Джинета Хейнрихсоне.

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