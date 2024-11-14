Как спустя 25 лет сложилась жизнь первого победителя шоу "Кто хочет стать миллионером"

Карпентер добрался до последнего вопроса в "Кто хочет стать миллионером", но сделал нечто неожиданное, что люди до сих пор помнят.

Чтобы дать судьбоносный ответ стоимостью в миллион долларов, Джон решил позвонить своему отцу. Когда их соединили, он сказал: "Привет, папа! Мне не нужна твоя помощь, я просто хотел сказать тебе, что прямо сейчас выиграю миллион".

После разговора Карпентер дал правильный ответ и выиграл.

Счастливчик делится чувствами, которые он испытал, когда правильно ответил на вопрос.

"Я бы сказал, что больше всего я помню о моменте победы - это мысль: слава богу, ответ был правильным, если бы я ошибся, я не знаю, что случилось бы с моей жизнью".

Как изменилась жизнь Джона после победы? Первой его покупкой стала новая машина. В тот момент он был за рулем старенькой Honda Del Sol, имеющей видимые повреждения. Карпентер рассказывает, что он также покупал различные вещи, которые делали жизнь более комфортной.

"Нет такого, что я жил только с выигрыша. Я все еще работаю налоговым агентом", - признался Карпентер.

Видео, на котором Джон Карпентер сорвал джекпот, до сих пор циркулирует в социальных сетях. Победа налогового агента вызывает различные обсуждения и продолжает радовать зрителей уже много лет.

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