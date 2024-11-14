В 1999 году в США налоговый агент Джон Карпентер стал легендой шоу "Кто хочет стать миллионером" как самый первый победитель телепередачи.
Как спустя 25 лет сложилась жизнь первого победителя шоу "Кто хочет стать миллионером"
Карпентер добрался до последнего вопроса в "Кто хочет стать миллионером", но сделал нечто неожиданное, что люди до сих пор помнят.
Чтобы дать судьбоносный ответ стоимостью в миллион долларов, Джон решил позвонить своему отцу. Когда их соединили, он сказал: "Привет, папа! Мне не нужна твоя помощь, я просто хотел сказать тебе, что прямо сейчас выиграю миллион".
После разговора Карпентер дал правильный ответ и выиграл.
Счастливчик делится чувствами, которые он испытал, когда правильно ответил на вопрос.
"Я бы сказал, что больше всего я помню о моменте победы - это мысль: слава богу, ответ был правильным, если бы я ошибся, я не знаю, что случилось бы с моей жизнью".
Как изменилась жизнь Джона после победы? Первой его покупкой стала новая машина. В тот момент он был за рулем старенькой Honda Del Sol, имеющей видимые повреждения. Карпентер рассказывает, что он также покупал различные вещи, которые делали жизнь более комфортной.
"Нет такого, что я жил только с выигрыша. Я все еще работаю налоговым агентом", - признался Карпентер.
Видео, на котором Джон Карпентер сорвал джекпот, до сих пор циркулирует в социальных сетях. Победа налогового агента вызывает различные обсуждения и продолжает радовать зрителей уже много лет.
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