После того, как программа эстонского международного кинофестиваля "Темные ночи" была составлена, в соцсетях появилось множество возмущенных комментариев, связанных с представленным в ней фильмом российского кинорежиссера Бориса Гуца "Глухие влюбленные". Изначально он был заявлен в специальной программе "В поддержку Украины", но по требованию украинских организаций Эстонии его убрали из спецпрограммы. В конкурсной программе фестиваля фильм останется, сообщает Rus.Postimees.
В Таллинне покажут фильм о любви россиянина и украинки. Украинцы против
За пять дней до воскресной премьеры фильма на Таллиннском кинофестивале "Темные ночи", на которой будут присутствовать создатели фильма во главе с Борисом Гуцом, украинское национальное телевидение сделало публичное заявление, в котором призвало фестиваль исключить эротическую драму из основной конкурсной программы. С тем же призывом выступило и Государственное агентство Украины по вопросам кино на своей странице в Facebook.
На фоне обращения в эстонских соцсетях стали все чаще звучать сомнения относительно политической позиции и мотивов режиссера Бориса Гуца. Также критики выражают недовольство решением PÖFF включить в основную конкурсную программу фильм, рассказывающий историю любви молодого человека из России и украинки, встречающихся в Стамбуле в 2022 году, после вторжения России в Украину.
По мнению украинского национального телевидения, фильм оправдывает российскую агрессию.
"На фоне любовной истории в фильме создается искаженное представление, в котором идеализируется роль жертвы и оправдывается российская агрессия. Агрессор изображен как усталый от войны человек, что является опасной формой манипуляции, поскольку нивелирует коллективную ответственность за преступления, совершенные российскими войсками в Украине", - говорится в заявлении.
PÖFF активно поддерживает Украину и в этом году представляет даже программу "В поддержку Украины", в рамках которой будут показаны несколько документальных и художественных фильмов о войне, среди которых "Перехвачено" Оксаны Карпович и "Вторжение" Сергея Лозницы.
На фоне документальных фильмов, дающих объективный взгляд на последствия российской агрессии, в основной конкурсной программе демонстрируется любовная история, уже своим трейлером вызывающая у украинцев серьезные моральные вопросы.
Boris Guts' film "Deaf Lovers" is planned to be shown in the main program of @TallinnBNFF (PÖFF).— UNITED24 Media (@United24media) November 12, 2024
That's how culture becomes a tool to whitewash Russian aggression and reinforce the propagandistic narratives. Here's why 👇#NoStageForRussia
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Украинское национальное телевидение: это выходит за все возможные этические рамки
Национальное телевидение Украины подчеркивает, что фильм повествует о любви украинской девушки и молодого человека из России, который изображается сочувственно даже в рекламном ролике, представленном ниже.
В своем заявлении национальное телевидение приводит монолог, в котором российский парень жалуется на усталость от войны. "Убитые российскими военными граждане Украины служат фоном для повествования о преждевременном примирении, в котором подчеркивается такое "очернение", которое выходит за все возможные этические рамки".
Украинское национальное телевидение призывает убрать фильм из основной конкурсной программы: "С уважением и верой в возможность конструктивного диалога призываем организаторов кинофестиваля пересмотреть свое решение и исключить "Глухих влюбленных" из основной конкурсной программы. Это решение кажется единственным последовательным шагом для фестиваля, который проявил непоколебимую поддержку украинских кинематографистов и сопротивления Украины российской агрессии, что также подтверждает программа "В поддержку Украины".
В социальных сетях на ситуацию отреагировал и украинский книжный магазин Kolo Books, задав вопрос: "PÖFF, у вас всё в порядке? Эротическая драма о беженке из Украины и россиянине? Серьезно? В рамках программы "Вместе с Украиной"?!". Ранее "Глухие влюбленные" должны были демонстрироваться также в украинской фокусной программе, однако кинофестиваль решил исключить фильм из этой программы.
PÖFF, are you OK? An erotic drama about a Ukrainian refugee woman and a russian? Really? As part of "Standing with Ukraine" program?! @atLakeNATO @prorizna pic.twitter.com/DLPF7tXoXU— Kolo Books: Ukrainian Bookshop (@KoloBooks) November 8, 2024
Среди деятелей эстонского кино вопросы по поводу акцентов в фильме "Глухие любовники" поднял, например, Ильмар Рааг (режиссер эстонского хита "Класс"). В своем посте в Facebook он отметил: "Конфликт сейчас происходит в сознании определенной аудитории. Например, украинцы, которых российские солдаты атакуют прямо сейчас, вероятно, тоже хотели бы, чтобы российские мужчины по другую сторону линии фронта открыли свои сердца для любви. Но этого нет. Вместо этого по ним ночью летят ракеты. Сотни тысяч российских солдат прямо сейчас стреляют в их сторону. Не говоря уже об изнасилованиях, пытках и так далее. У многих украинцев этот фильм вызывает когнитивный диссонанс. Поэтому они и спрашивают, где же такие россияне, как показано в фильме".
Ильмар Рааг готов начать диалог с создателями фильма и будет проводить на PÖFF сессию вопросов и ответов с режиссером Борисом Гуцом, который прибудет на премьеру фильма 17 ноября.
PÖFF уверяет: это не российский фильм
Rus.Postimees публикует полное сообщение организаторов кинофестиваля:
"Кинофестиваль "Темные ночи" всегда выражал глубокое уважение и поддержку украинскому народу, который сейчас ведет борьбу за свою независимость. Еще в 2022 году мы прекратили показы фильмов, финансируемых Россией и Беларусью.
Мы стали первым фестивалем, представившим на крупнейшем кинорынке в Каннах украинские проекты, прерванные из-за войны, чтобы помочь им найти дорогу к международной аудитории. Украинские фильмы всегда занимали важное место в программе нашего фестиваля, и 28-й фестиваль "Темные ночи" не исключение.
В этом году мы включили в программу восемь фильмов, созданных в Украине или в сотрудничестве с украинскими студиями, а также картины, затрагивающие украинскую тематику. Один из таких фильмов - "Глухие влюбленные", который уже вызвал бурные дискуссии не только среди украинцев, но и среди россиян, хотя фильм еще никто не видел.
Видео: Трейлер фильма "Глухие влюбленные"
Важно отметить, что это не российский фильм - его автор Борис Гуц покинул Россию после начала полномасштабной войны и с тех пор живет в разных странах Европы, в данный момент - в Сербии. Он неоднократно выступал против режима Путина и войны, развязанной Россией.
Предыдущая картина Гуца - "Минск" - посвящена трагическим событиям, последовавшим за президентскими выборами 2020 года в Беларуси. Она была снята в Эстонии при поддержке Эстонского института кино и фонда "Капитал культуры".
Этот фильм, запрещенный в Беларуси и России, в 2022 году участвовал почти в 20 международных фестивалях, включая "Темные ночи". Новая работа Гуца - "Глухие влюбленные" - это полностью независимый проект, сделанный на собственные средства с минимальным бюджетом и снятый международной съемочной группой в Стамбуле.
В создании фильма также приняли участие эстонские авторы - сопродюсером выступила эстонская студия Max-Grip.
Фестиваль "Темные ночи" всегда поддерживал многообразие взглядов и был открыт для всех независимых кинематографистов, чьи работы отражают демократические ценности. Наш фестиваль - пространство для разных точек зрения, для дискуссий и споров: в нынешней программе представлены фильмы Израиля и Палестины.
Мы также показывали фильмы российских и белорусских режиссеров, живущих в изгнании и представляющих взгляды, противоположные официальным доктринам их стран. То же касается и грузинских режиссеров, выступающих против нарастающей цензуры у себя на родине.
Мы приняли решение убрать картину "Глухие влюбленные" из программы "В поддержку Украины". В условиях обострившейся полемики это стало единственно правильным решением.
Вместе с тем мы по-прежнему считаем этот фильм художественно сильным антивоенным произведением, которое, используя метафорический язык, затрагивает важную тему, поэтому фильм остается в нашей основной конкурсной программе.
Фильм рассказывает о случайной встрече в Стамбуле украинской девушки и русского парня. Их отношения начинаются с симпатии, но война в Украине приносит конфликт и в их жизнь, который завершается насилием со стороны молодого человека.
Девушка, решительная и независимая, не прощает насилия и уходит от него. Фильм подводит к выводу, что любовь между украинской девушкой и российским парнем в условиях войны невозможна и, как говорит героиня в финале, изменится это не раньше, чем через сто лет.
Желающие могут увидеть в этом метафору, где Украина отказывается от России как от империи, использующей насилие. Фильм также поднимает острые вопросы для дискуссии: какова идентичность российского режиссера в изгнании, каково его место в мире и могут ли его фильмы использоваться в пропагандистских целях.
Мы приглашаем вас на показ и открыты для обсуждения после сеанса. Важно помнить несколько принципов: свобода выражения - одна из ключевых ценностей демократического общества, но она имеет свои границы. Каждый обязан уважать права и свободы других людей и соблюдать закон.
В том числе недопустимо оскорбление чьего-либо достоинства и очернение доброго имени человека. Если участники дискуссии не будут соблюдать эти основные демократические принципы, организаторы фестиваля "Темные ночи" будут вынуждены принять соответствующие меры для их соблюдения".
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