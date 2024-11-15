В Латвии пройдет минута молчания в честь 1000 дней войны в Украине

В Украине ежедневно в 9:00 минутой молчания поминают и чтят всех погибших военных. Солидаризируясь с Украиной и ее жителями, президент Латвии Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян), премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") и министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") 19 ноября в 9:00 призывает всю Латвию объединиться в минуте молчания.

Самоуправления и организации также призывают организовать минуту молчания в разных местах Латвии и, отдавая дань памяти жертвам, зажечь 1000 свечей.

Призывается помянуть также и волонтера из Латвии Виталия Смирнова, погибшего 1 октября 2023 года на востоке Украины.

"Украина неустанно борется каждый день. Более двух лет с удивительной смелостью и упорством украинский народ противостоит российской агрессии. Поддержка Латвии Украине твердая и неукоснительная. Латвия и ее народ стоят плечом к плечу с Украиной в ее борьбе с агрессором - Россией", - говорится в заявлении должностных лиц.

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