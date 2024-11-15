Война в Газе еще не закончилась, но она уже оказала огромное влияние на американские университеты. Когда ХАМАС зверски напал на гражданское население, большинство университетских кампусов поначалу симпатизировали Израилю. Но шло время, накапливались кадры войны, и многие молодые люди, решив, что количество гражданских жертв в Газе чрезмерно, начали протестовать. В кампусах произошел глубокий раскол: студенты, поддерживающие Палестину, требовали изъятия инвестиций из компаний, которые работают с Израилем, а студенты, поддерживающие Израиль, утверждали, что враждебная среда угрожает их безопасности и обучению.

Президенты и управляющие советы университетов с трудом пытались найти правильный ответ на эту ситуацию, при этом многие руководители ушли в отставку (в том числе в моем университете) после весенних слушаний в Конгрессе по этому вопросу. По словам нового президента Гарварда, этот университет больше не будет выступать с официальными заявлениями по общественным вопросам, если только они не угрожают напрямую академической свободе и не касаются базовых университетских функций - преподавание и исследования. Верный ли это ответ?

Подходы - новые, но сама проблема не нова. Ситуация была даже хуже во время Вьетнамской войны.