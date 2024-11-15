Друзья Путина и дети чиновников путешествуют по дипломатическим паспортам России

Дипломатические паспорта выданы дочери экс-министра обороны Сергея Шойгу, сыну заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и сыну премьер-министра Михаила Мишустина.

Александр Мишустин получил дипломатический паспорт в январе 2020 года - всего через несколько дней после того, как его отец был утвержден в должности.

Дипломатические паспорта есть и у некоторых российских миллиардеров - Олега Дерипаски, Алишера Усманова и Игоря Юсуфова.

Последний, как отмечает The Insider, считается "кошельком" Медведева.

Дипломатические паспорта получили глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов и глава "Российских железных дорог" Олег Белозеров.

Перед прекращением прямых полетов в западные страны патриарх Кирилл регулярно использовал свой дипломатический паспорт для полетов в Германию, Австрию и Финляндию.

Установлено, что дипломатические паспорта также есть у генералов ФСБ Александра Бортникова, Сергея Беседы, Сергея Королева и Алексея Седова.

До полномасштабного вторжения России в Украину они успели воспользоваться этими паспортами для полетов во Францию и Швейцарию.

"Формально дипломатический паспорт является служебным документом. Госслужащие могут летать по нему только в командировки, и по возвращении они должны сдать его в отдел кадров. Но это правило, конечно, касается не всех", - пояснил журналистам один из бывших чиновников российского правительства.

"На особо важных людей, путешествующих по дипломатическому паспорту куда-то на Лазурный берег, всегда смотрели сквозь пальцы", - добавил он.

Это злоупотребление дипломатическими паспортами, отмечает The Insider.

Список лиц, имеющих право на получение дипломатических паспортов, определен законом. Наряду с сотрудниками МИД это также министры и парламентарии.

Однако дипломатические паспорта могут быть выданы и другим лицам "по решению президента РФ".

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