Дети высокопоставленных российских чиновников, генералы Федеральной службы безопасности (ФСБ), миллиардеры и друзья диктатора Владимира Путина путешествовали за границу, в том числе и в европейские страны, используя дипломатические паспорта, выяснило веб-издание The Insider.
Друзья Путина и дети чиновников путешествуют по дипломатическим паспортам России
Дипломатические паспорта выданы дочери экс-министра обороны Сергея Шойгу, сыну заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и сыну премьер-министра Михаила Мишустина.
Александр Мишустин получил дипломатический паспорт в январе 2020 года - всего через несколько дней после того, как его отец был утвержден в должности.
Дипломатические паспорта есть и у некоторых российских миллиардеров - Олега Дерипаски, Алишера Усманова и Игоря Юсуфова.
Последний, как отмечает The Insider, считается "кошельком" Медведева.
Дипломатические паспорта получили глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов и глава "Российских железных дорог" Олег Белозеров.
Перед прекращением прямых полетов в западные страны патриарх Кирилл регулярно использовал свой дипломатический паспорт для полетов в Германию, Австрию и Финляндию.
Установлено, что дипломатические паспорта также есть у генералов ФСБ Александра Бортникова, Сергея Беседы, Сергея Королева и Алексея Седова.
До полномасштабного вторжения России в Украину они успели воспользоваться этими паспортами для полетов во Францию и Швейцарию.
"Формально дипломатический паспорт является служебным документом. Госслужащие могут летать по нему только в командировки, и по возвращении они должны сдать его в отдел кадров. Но это правило, конечно, касается не всех", - пояснил журналистам один из бывших чиновников российского правительства.
"На особо важных людей, путешествующих по дипломатическому паспорту куда-то на Лазурный берег, всегда смотрели сквозь пальцы", - добавил он.
Это злоупотребление дипломатическими паспортами, отмечает The Insider.
Список лиц, имеющих право на получение дипломатических паспортов, определен законом. Наряду с сотрудниками МИД это также министры и парламентарии.
Однако дипломатические паспорта могут быть выданы и другим лицам "по решению президента РФ".
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