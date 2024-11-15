В далеком 2010 году, незадолго до выборов в 10-й Сейм, Айнар Шлесерс встретился с Вилисом Криштопансом в гостинице "Ридзене", чтобы обсудить свои планы на будущее. В 2017 году журнал Ir эти переговоры опубликовал. Тогда казалось - так, эти люди себя уже списали и в латвийскую политику не смогут вернуться никогда. Потому что никто же не будет настолько тупым, чтобы снова за них голосовать. Но они в очередной раз есть.

Так как человеческая память может быть очень короткой, сначала - весьма значимый фрагмент из переговоров в "Ридзене", в котором политики обсуждают, что делать с общественными СМИ и то, какие СМИ достаточно дружественные, чтобы с ними говорить. Или, как сказал Вилис: "Ты мне только скажи, кто дружественные СМИ, чтобы я не встречался с недружественными - всем недружественным откажу".

Шлесерс: Diena теперь все-таки куплена, после второго числа произошйдут куда большие изменения, так как там проблема с кадрами. Мы поставим несколько человек, начнем журналистов там серьезно...

Криштопанс: Давно уже надо было.

Шлесерс: И таким образом у нас есть Diena, у нас есть Dienas Bizness, у Айвара есть Neatkarīgā.

Криштопанс: И еще LNT есть.

Шлесерс: Еще есть LNT Экис. И я думаю, что Латвийское телевидение все-таки достаточно корректно.

Криштопанс: Но там надо все-таки почистить через совет.

Шлесерс: Мы сделаем так. Объединим радио и телевидение вместе и выбросим всех нафиг - Стрейпсов и остальных.

Криштопанс: Правильно, нафиг они там, они там как беда!

Шлесерс: Выбросим, поставим нормальных, прогрессивных людей, и все - чтобы не было так, что каждый день ты включаешь радио и снова на тебя гонят! Снова там берутся! Нужно просто перенять и сделать нормальную вертикаль.

Криштопанс: Так, как в России, скажем.