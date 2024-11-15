Ранее о мародерстве российских военных в Курской области вблизи зоны боевых действий сообщали СМИ.

"Есть факты мародерства как среди мирного населения, так и среди военнослужащих", - сказал Старовойт на встрече с жителями Глушковского района.

Видео встречи опубликовал в четверг Telegram-канал "Курск сейчас".

Как сказал министр, накануне на встрече с представителями правоохранительных органов обсуждались случаи ограбления домов в поселках Глушковского района, которые жители покинули во время боев.

Службы доставки пересылали похищенные вещи в другие регионы России, признал Старовойт.

Органам безопасности уже поручено усилить охрану в населенных пунктах Курской области, добавил он.

Ранее пропагандистская структура Кремля ТАСС утверждала, что мародерством в Глушкове занимались украинские военные.

Правда, российские военные блогеры сразу отметили, что этот населенный пункт никогда не находился под контролем украинской армии.

О мародерстве в Курской области сообщало и издание "Агентство".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!