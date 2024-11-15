В Курской области России российские военные занимались мародерством, подтвердил министр транспорта РФ и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт.
Ранее о мародерстве российских военных в Курской области вблизи зоны боевых действий сообщали СМИ.
"Есть факты мародерства как среди мирного населения, так и среди военнослужащих", - сказал Старовойт на встрече с жителями Глушковского района.
Видео встречи опубликовал в четверг Telegram-канал "Курск сейчас".
Как сказал министр, накануне на встрече с представителями правоохранительных органов обсуждались случаи ограбления домов в поселках Глушковского района, которые жители покинули во время боев.
Службы доставки пересылали похищенные вещи в другие регионы России, признал Старовойт.
Органам безопасности уже поручено усилить охрану в населенных пунктах Курской области, добавил он.
Ранее пропагандистская структура Кремля ТАСС утверждала, что мародерством в Глушкове занимались украинские военные.
Правда, российские военные блогеры сразу отметили, что этот населенный пункт никогда не находился под контролем украинской армии.
О мародерстве в Курской области сообщало и издание "Агентство".
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