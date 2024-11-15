За пинки по двери полицейского участка в отношении мужчины в Мадоне начат уголовный процесс

Вчера, 14 ноября, в 15:13 в Мадоне на ул. Авоту некий мужчина ногами пинал входную дверь полицейского участка, повредив ее.

Представитель полиции пояснила, что таким образом он грубо нарушал общепринятые нормы поведения и мешал работе учреждения. По факту случившегося начат уголовный процесс.

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