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За пинки по двери полицейского участка в отношении мужчины в Мадоне начат уголовный процесс

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Государственная полиция. Иллюстративное фото
Государственная полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

В Мадоне против мужчины начат уголовный процесс по факту пинков по входной двери полицейского участка, сообщила представитель Госполиции Зане Васкане.

Вчера, 14 ноября, в 15:13 в Мадоне на ул. Авоту некий мужчина ногами пинал входную дверь полицейского участка, повредив ее.

Представитель полиции пояснила, что таким образом он грубо нарушал общепринятые нормы поведения и мешал работе учреждения. По факту случившегося начат уголовный процесс.

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