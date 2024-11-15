В Мадоне против мужчины начат уголовный процесс по факту пинков по входной двери полицейского участка, сообщила представитель Госполиции Зане Васкане.
За пинки по двери полицейского участка в отношении мужчины в Мадоне начат уголовный процесс
Вчера, 14 ноября, в 15:13 в Мадоне на ул. Авоту некий мужчина ногами пинал входную дверь полицейского участка, повредив ее.
Представитель полиции пояснила, что таким образом он грубо нарушал общепринятые нормы поведения и мешал работе учреждения. По факту случившегося начат уголовный процесс.
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