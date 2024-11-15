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В куриных окорочках из Польши обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллез

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Куриные окорочка
Куриные окорочка Фото: Schutterstock.com

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) обнаружила бактерии, вызывающие сальмонеллез, в свежих и охлажденных куриных окорочках польского производства.

PVD при лабораторном контроле обнаружила в куриных ветчинах бактерию Salmonella Newport.

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы отмечают, опасные бактерии были найдены в свежих и охлажденных куриных окорочках, которые были расфасованы в 500-граммовую упаковку. Номер партии - 6450612944. Срок годности окорочков из этой партии истек 27 октября и они больше не доступны в продаже.

PVD разместила информационное сообщение о находке в Системе быстрого оповещения Европейского Союза (ЕС).

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