Европейская комиссия выделила софинансирование в размере 60 млн евро для пяти проектов стран ЕС, в том числе для двух проектов по развитию военного потенциала Латвии - закупки бронемашин Patria 6x6 и систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.
Фото ⟩ Латвии выделено софинансирование ЕС для закупки бронетехники и систем ПВО
Как отметили в оборонном ведомстве, это решение особенно благоприятно для Латвии, поскольку в целом было поддержано пять проектов, и два из них - латвийские.
Софинансирование выделено из Европейской программы совместных закупок оборонной промышленности (EDIRPA).
В рамках программы межправительственного сотрудничества Латвии, Финляндии, Германии и Швеции 30 августа 2021 года было подписано соглашение о закупке бронетранспортеров Patria 6x6, в результате чего Латвия получит около 200 новых бронемашин. Производство этих бронетранспортеров также осуществляется в Латвии, отметили в министерстве.
В свою очередь системы ПВО средней дальности IRIS-T производства немецкой компании Diehl Defence вместе с Латвией закупят Австрия, Болгария, Германия, Словения, Эстония и Болгария. Стоимость латвийской части заказа составляет 600 млн евро.
Галерея: Бронемашин Patria
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