Фото Жители Латвии наслаждаются великолепным закатом

Яркие краски на закате можно было увидеть в Резекне.

Некоторые жители видели закат и луну одновременно.

ārā skaisti. mēness vēro saules rietu pic.twitter.com/P9HVzX4d4B — Floriana (@mustliveordie) November 15, 2024

Панорамные снимки получились особенно великолепными.

Ja tie citi, tad es ar! Piektdienas vakara panorāmu jums lentā! pic.twitter.com/cs1I30lm9b — Māris B. (@Mris76965915) November 15, 2024

Ранее сообщалось, что в субботу, 16 ноября, в некоторых регионах Латвии ожидаются новые рекорды тепла для 16 ноября, но будет дуть сильный ветер, прогнозируют синоптики.

Ночью местами возможен небольшой моросящий дождь, юго-западный ветер к утру усилится порывами до 10-15 метров в секунду, на западном побережье Курземе - до 18 метров в секунду.

Днем на всей территории страны будет облачно, во многих регионах ожидается небольшой дождь, который усилится к вечеру. Западный, юго-западный ветер усилится до 13-18 метров в секунду, на побережье - до 21 метра в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, в Курземе - до +9 градусов, днем - до +8...+11 градусов.

На некоторых станциях метеонаблюдений ожидаются новые рекорда температуры для 16 ноября, но национальный рекорд побит не будет - в 1939 году в Звейниекциемсе в этот день была зарегистрирована температура +12,2 градуса.

В Риге в субботу будет облачно, возможен небольшой дождь, вечером осадки усилятся. Порывы юго-западного ветра составят 15 метров в секунду, температура воздуха - от +6 градусов ночью до +10 градусов днем.

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