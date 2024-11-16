Трамп назначил самого молодого пресс-секретаря Белого дома в истории

Левитт "умна, сильна и показала себя очень эффективным коммуникатором", отметил Трамп в своем заявлении. "Я абсолютно уверен в том, что она отлично проявит себя на трибуне и поможет донести наши идеи до американского народа", - говорится в документе.

27-летняя Левитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Она побьет рекорд Рона Зиглера, который занял эту должность в возрасте 29 лет при президенте Ричарде Никсоне.

В июле Левитт родила своего первого ребенка.

Во время первого президентства Трампа Левитт работала помощником его пресс-секретаря, а в 2022 году безуспешно баллотировалась в палату представителей от штата Нью-Гэмпшир.

Она также занимала должность директора по связям с общественностью конгрессмена Элиз Стефаник, которую Трамп выбрал на пост посла США в ООН.

"Я не росла в политической семье. Как и большинство американцев, я выросла в деловой семье среднего класса здесь, в моем родном штате Нью-Гэмпшир, -сказала Левитт в подкасте телеканала Fox News. - Я занялась политикой только в колледже - в колледже Святого Ансельма в Манчестере, Нью-Гэмпшир".

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