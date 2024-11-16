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Скончалась актриса Светлана Светличная

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Скончалась Светлана Светличная
Скончалась Светлана Светличная Фото: Smirnov Vladimir/ITAR-TASS

Актриса Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни, сообщает портал "Медуза" со ссылкой на кинокритика Вячеслава Шмырова.

По данным СМИ, в последние годы знаменитая артистка тяжело болела и в последние несколько месяцев лежала в больнице из-за болезней почек и легких.

Светличная являлась заслуженной артисткой РСФСР, много работала в театре и снялась в десятках фильмов. В ее послужном списке - роли в таких кинолентах, как "Бриллиантовая рука", "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны" и т.д.

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