Видео В Грузии главу ЦИК во время объявления результатов выборов облили темной жидкостью

Каландаришвили вернулся в зал заседания с перевязанным глазом. В МВД в связи с инцидентом начали расследование на основании обращения ЦИК. В ведомстве заявили, что оно ведется по статье 118 УК Грузии - об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью.

Спустя какое-то время заседание продолжили, и ЦИК официально утвердила результаты выборов. "Грузинская мечта" получила 89 мест в парламенте, четыре оппозиционные партии на всех - 61 место.

В то же время у здания ЦИК прошла акция протеста. Там собрались несколько человек, которые считают, что результаты выборов были подделаны. Среди протестующих были как оппозиционные политики, так и жители.

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