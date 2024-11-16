Главу Центральной избирательной комиссии Грузии ЦИК Георгия Каландаришвили за заседании 16 ноября, на котором официально были утверждены результаты выборов, облили черной краской, сообщает Georgia News.
Видео ⟩ В Грузии главу ЦИК во время объявления результатов выборов облили темной жидкостью
Инцидент произошел в момент, когда Георгий Каландаришвили объявлял, что правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. Представитель ЦИК от оппозиционного "Нацдвижения" Давид Киртадзе облил его черной жидкостью.
🇬🇪⚡- During Georgia's CEC emergency meeting, National Movement Party's Head, Davit Kirtadze, poured black paint on the CEC Chairman, Giorgi Kalandarishvili. pic.twitter.com/7nfBRQYpB5— Zlatti71 (@Zlatti_71) November 16, 2024
"Вы не слышите грузинского народа, вы не слышите протестующих студентов. Вы отняли у Грузии будущее, наше будущее, и направляете нашу страну в сторону России.
Ты позор, ты позор нашей страны, ты — черное пятно!", - сказал Киртадзе, подойдя к главе ЦИК со стаканом, в котором находилась темная жидкость.
После этого в зале началась потасовка и заседание пришлось прервать. Охранникам и судебным исполнителям пришлось разнимать членов комиссии.
Черное пятно стало символом протеста против фальсификации выборов 26 октября.
По словам наблюдателей и оппозиционеров, одним из массово фиксируемых нарушений на выборах было нарушение тайны голосования, так как на обратной стороне бюллетеней можно было увидеть след маркера, которым избиратели помечали партии.
Каландаришвили вернулся в зал заседания с перевязанным глазом. В МВД в связи с инцидентом начали расследование на основании обращения ЦИК. В ведомстве заявили, что оно ведется по статье 118 УК Грузии - об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью.
Спустя какое-то время заседание продолжили, и ЦИК официально утвердила результаты выборов. "Грузинская мечта" получила 89 мест в парламенте, четыре оппозиционные партии на всех - 61 место.
В то же время у здания ЦИК прошла акция протеста. Там собрались несколько человек, которые считают, что результаты выборов были подделаны. Среди протестующих были как оппозиционные политики, так и жители.
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