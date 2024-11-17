NYT: Трамп может назначить посланником по Украине выходца из РФ

Избранный президент США Дональд Трамп может назначить спецпосланником по мирному урегулированию в Украине своего адвоката Бориса Эпштейна, родившегося и жившего до 11 лет в Москве. Эпштейн стал одной из самых влиятельных фигур в окружении Трампа после его победы на выборах и сам предложил свою кандидатуру на новый пост, написала в пятницу, 15 ноября, газета The New York Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией.

Эпштейн сам предложил назначить его посланником по Украине

Эмигрировавший в США в 1993 году Эпштейн координировал юридическую защиту в уголовных делах против Трампа. Несколько дней назад он сопровождал избранного президента на встречу с нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом и в самолете по пути в Вашингтон выразил желание стать спецпосланником по Украине. Эпштейн сообщил, что "у него есть родственники по обе стороны конфликта", пишет издание.