Россия нанесла по Украине массированный удар ракетами и дронами

По словам министра энергетики Германа Галущенко, целью массированной атаки РФ стали энергообъекты по всей Украине, оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. В частности, отключения уже задействованы в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске, Днепропетровской, Черкасской, Хмельницкой и Донецкой областях, сообщают местные власти.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал атаку по энергетической инфраструктуре одной из крупнейшей с начала полномасштабной войны. "Это истинный ответ военного преступника Путина всем, кто недавно звонил ему и приезжал к нему. Нам нужен мир, которого можно достичь силой, а не увещеваниями", - написал он в соцсети Х.

Russia launched one of the largest air attacks: drones and missiles against peaceful cities, sleeping civilians, critical infrastructure. This is war criminal Putin’s true response to all those who called and visited him recently. We need peace through strength, not appeasement. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 17, 2024

Зеленский: РФ выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для атаки на Украину российские войска использовали около 120 ракет и 90 беспилотников. Силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Как отметил глава государства, применялись дроны разных типов, в том числе БПЛА Shahed, а также крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты "Цирконы", "Искандеры" и "Кинжалы".