Киев и другие украинские регионы подверглись массированной воздушной атаке РФ. В результате ударов беспилотниками и ракетами есть погибшие и раненые.
Россия нанесла по Украине массированный удар ракетами и дронами
Российские войска утром в воскресенье, 17 ноября, начали ракетный обстрел сразу нескольких регионов Украины. Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс в районе 06:00 по киевскому времени. Из акватории Черного моря были запущены крылатые ракеты "Калибр". Были зафиксированы также пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31.
Кроме того, ночью несколько украинских областей подверглись атаке ударных беспилотников. Власти сообщали о взрывах в Запорожье, Николаеве, Харькове и Киеве. Взрывы были слышны также в Одессе, Днепре, Кривом Роге и в Черкасской области.
В Николаеве из-за удара дрона погибли две женщины
В Николаеве в результате удара беспилотника по жилому дому погибли два человека, еще четверо взрослых и двое детей получили ранения, написал глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
Мэр Киева Владимир Кличко сообщил, что в Печерском районе загорелся жилой дом, в который попал обломок сбитого беспилотника. Пострадала женщина, она находится в больнице.
Минэнерго Украины: Целью атаки стали объекты генерации
По словам министра энергетики Германа Галущенко, целью массированной атаки РФ стали энергообъекты по всей Украине, оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. В частности, отключения уже задействованы в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске, Днепропетровской, Черкасской, Хмельницкой и Донецкой областях, сообщают местные власти.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал атаку по энергетической инфраструктуре одной из крупнейшей с начала полномасштабной войны. "Это истинный ответ военного преступника Путина всем, кто недавно звонил ему и приезжал к нему. Нам нужен мир, которого можно достичь силой, а не увещеваниями", - написал он в соцсети Х.
Russia launched one of the largest air attacks: drones and missiles against peaceful cities, sleeping civilians, critical infrastructure. This is war criminal Putin’s true response to all those who called and visited him recently. We need peace through strength, not appeasement.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 17, 2024
Зеленский: РФ выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для атаки на Украину российские войска использовали около 120 ракет и 90 беспилотников. Силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Как отметил глава государства, применялись дроны разных типов, в том числе БПЛА Shahed, а также крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты "Цирконы", "Искандеры" и "Кинжалы".
Вслед за Галущенко Зеленский назвал целью атаки энергетическую инфраструктуру по всей Украине. "К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков", - написал он в Telegram, добавив, что для ликвидации последствий и восстановления привлечены все необходимые силы.
Польша подняла боевую авиацию из-за атаки РФ по Украине
На фоне атаки России территории Украины ракетами и беспилотниками военное командование соседней Польши подняло в воздух истребители.
"В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Группы вооруженных сил активизировал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняты на дежурство очередные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", - говорится в сообщении Оперативного командования польской армии в Х.
❗️Uwaga, w związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia z użyciem rakiet manewrujących, pocisków balistycznych i bezzałogowych statków powietrznych na obiekty znajdujące się między innymi na zachodzie Ukrainy, rozpoczęło się operowanie w naszej… pic.twitter.com/PuaeXBfsBe— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) November 17, 2024
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