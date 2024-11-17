Историки вскрывают тайны латвийских чекистов

Историки выявили, что сотрудники КГБ, несмотря на статус, тоже имели свои пороки. Так, из архивов удалось узнать, что некоторые из них попадали под суд. Например, дело Фомы Мигонова - сотрудника, который в 1940-х годах занимал руководящие посты в Талси, Гулбене и Лиепае. Его уволили за регулярное пьянство и скандалы. В одной из записей упоминается, как он в состоянии алкогольного опьянения развлекался с женщинами легкого поведения.

Еще один случай касается главы отделения КГБ в Огре. В 1967 году он устроил пир на деньги, выделенные для оперативных нужд. В документах прямо говорится, что средства были потрачены на спиртные напитки.

Историки также обнаружили документы, связанные с особыми подразделениями КГБ, контролировавшими порты и железнодорожные узлы Латвии. Эти структуры подчинялись напрямую Москве до 1960-х годов. Также в архивах были найдены воспоминания бывших чекистов, включая записи Альфонса Новика - руководителя Министерства государственной безопасности Латвии в первые годы советской оккупации. Новик, позднее осужденный за преступления против человечности, откровенно писал о поддержке Москвы в создании структур безопасности в Латвии.

В 1989 году, за несколько месяцев до распада СССР, руководство КП Латвии решило централизовать дела чекистов в Риге. Это, вероятно, делалось для упрощения вывоза документов в Москву. Однако стремительное падение Советского Союза помешало этим планам. Сегодня эти архивы помогают историкам постепенно восстанавливать детали работы КГБ.

Цель исследователей - создать полный список всех структур КГБ и их сотрудников. Это сложная и кропотливая работа, которая займет еще годы. Однако уже сейчас становится возможной публикация первых результатов.

"Мы стремимся составить исчерпывающий список, чтобы по каждому району можно было узнать всех руководителей КГБ начиная с момента основания подразделений, - поясняет Зелменис. - Это большой объем работы, но он крайне важен для понимания нашей истории".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!