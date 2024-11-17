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Историки вскрывают тайны латвийских чекистов

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Бывшее здание КГБ
Бывшее здание КГБ Фото: Edijs Pālens/LETA

Почти пятьдесят лет Латвия находилась под пристальным контролем Комитета государственной безопасности (КГБ). Слежка, запугивание, идеологический контроль - эти методы использовались для сохранения советской власти и подавления любой оппозиции. КГБ создал разветвленную сеть осведомителей: под подозрением могли оказаться соседи, коллеги и даже члены семьи. Эта система породила атмосферу страха, заставляя людей скрывать свои мысли.

Информаторами становились представители самых разных профессий - от учителей и студентов до рабочих фабрик и священников. Однако, несмотря на так называемые "чекистские мешки", содержащие лишь ограниченные сведения, о самих чекистах известно крайне мало. Историки нашли способ заполнить эти пробелы, изучая партийные архивы, сообщает программа Nekā Personīga.

Национальный архив Латвии стал ключевым источником информации. Исследователь Гинтс Зелменис показывает ряды коробок, в которых хранятся дела членов Коммунистической партии Латвийской ССР. Среди них - дела тех, кто работал в КГБ. Систематизация и анализ этих документов заняли несколько лет, но позволили выявить сотни сотрудников среднего и высшего звена, чья связь с КГБ ранее не была известна.

Как подчеркивает Зелменис, "Комитет государственной безопасности и Коммунистическая партия были неразрывно связаны. В уставе КГБ 1950 года указано, что комитет действовал под непосредственным контролем Центрального комитета партии. Практически все оперативники и руководители КГБ были членами партии. Их биографии можно восстановить благодаря партийным документам, сохранившимся в архиве".

Коммунистическая партия играла ключевую роль в контроле за всеми сферами жизни. Она руководила государственными учреждениями, школами, фабриками, культурными центрами. Партийные лидеры занимались не только реализацией политики, но и ликвидацией любых признаков недовольства.

Каждый городской и районный комитет имел свой архивный фонд. Эти документы стали важным источником информации для восстановления истории взаимодействия КГБ и партии.

Историки выявили, что сотрудники КГБ, несмотря на статус, тоже имели свои пороки. Так, из архивов удалось узнать, что некоторые из них попадали под суд. Например, дело Фомы Мигонова - сотрудника, который в 1940-х годах занимал руководящие посты в Талси, Гулбене и Лиепае. Его уволили за регулярное пьянство и скандалы. В одной из записей упоминается, как он в состоянии алкогольного опьянения развлекался с женщинами легкого поведения.

Еще один случай касается главы отделения КГБ в Огре. В 1967 году он устроил пир на деньги, выделенные для оперативных нужд. В документах прямо говорится, что средства были потрачены на спиртные напитки.

Историки также обнаружили документы, связанные с особыми подразделениями КГБ, контролировавшими порты и железнодорожные узлы Латвии. Эти структуры подчинялись напрямую Москве до 1960-х годов. Также в архивах были найдены воспоминания бывших чекистов, включая записи Альфонса Новика - руководителя Министерства государственной безопасности Латвии в первые годы советской оккупации. Новик, позднее осужденный за преступления против человечности, откровенно писал о поддержке Москвы в создании структур безопасности в Латвии.

В 1989 году, за несколько месяцев до распада СССР, руководство КП Латвии решило централизовать дела чекистов в Риге. Это, вероятно, делалось для упрощения вывоза документов в Москву. Однако стремительное падение Советского Союза помешало этим планам. Сегодня эти архивы помогают историкам постепенно восстанавливать детали работы КГБ.

Цель исследователей - создать полный список всех структур КГБ и их сотрудников. Это сложная и кропотливая работа, которая займет еще годы. Однако уже сейчас становится возможной публикация первых результатов.

"Мы стремимся составить исчерпывающий список, чтобы по каждому району можно было узнать всех руководителей КГБ начиная с момента основания подразделений, - поясняет Зелменис. - Это большой объем работы, но он крайне важен для понимания нашей истории".

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