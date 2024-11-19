Война заканчивается лишь тогда, когда злу оказывают сопротивление. Такое мнение выразил президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя ситуацию в Украине после церемонии возложения свечей у Музея оккупации. Мероприятие было посвящено памяти погибших защитников Украины в 1000-й день вторжения.
Ринкевич: Война заканчивается только тогда, когда злу оказывают сопротивление
Президент отметил, что последние 1000 дней полномасштабной войны сопровождались колоссальными жертвами, но напомнил, что конфликт начался еще в 2014 году. Полномасштабное вторжение лишь сделало его более заметным, но прекращения боевых действий за весь этот период так и не произошло.
Ринкевич подчеркнул, что последние жертвы и массированные обстрелы украинской инфраструктуры свидетельствуют о сложности войны. По его словам, она не может завершиться добрыми намерениями или дипломатическими усилиями без реального противодействия агрессору.
"Война заканчивается только тогда, когда злу оказывают сопротивление", - заявил президент. Он выразил надежду, что Украина продолжит получать необходимое вооружение для защиты.
Глава государства также указал, что только усиление давления на Россию способно приблизить окончание войны. По его мнению, именно осознание Кремлем невозможности военной победы может заставить Россию сесть за стол переговоров.
Президент выразил восхищение стойкостью украинского народа, напомнив, что тысяча дней войны оказалась насыщена трагедиями. Он отметил, что его собственные поездки в Украину в начале конфликта оставили яркие воспоминания о решимости украинцев защищать свою страну.
"Украина может победить, но без международной помощи это невозможно", - подчеркнул Ринкевичс.
Комментируя сообщения о том, что США разрешили Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для ударов по российским военным целям, Ринкевич отметил, что союзники Украины давно обсуждали необходимость предоставить ей все возможные средства защиты. Однако он подчеркнул, что такие решения должны сопровождаться бесперебойными поставками вооружений и боеприпасов.
"Между обещаниями, решениями и моментом, когда оружие поступает на фронт, проходит слишком много времени. Это недопустимо", - сказал президент.
Массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, по его словам, демонстрируют нежелание России идти на переговоры.
"Кремль не остановится, пока не поймет, что не сможет выиграть эту войну. Только тогда можно будет говорить о реальных переговорах", - добавил он.
Церемония памяти, в которой участвовали премьер-министр Эвика Силиня, председатель Сейма Дайга Миериня, члены правительства и депутаты, прошла на фоне 1000-го дня с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Участники возложили свечи в знак солидарности с украинским народом.
Сообщения о разрешении США на использование ракет ATACMS появились после известий о том, что Северная Корея направила свои войска для помощи Москве. Американские официальные лица подтвердили, что это решение связано с реакцией на действия Пхеньяна, однако Вашингтон пока не сделал официальных заявлений по этому поводу.
Одновременно в Германии канцлер Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который длился около часа. Это решение вызвало критику в Киеве, где его назвали попыткой "умиротворения агрессора", не способствующей скорейшему завершению конфликта.
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