Ринкевич: Война заканчивается только тогда, когда злу оказывают сопротивление

"Украина может победить, но без международной помощи это невозможно", - подчеркнул Ринкевичс.

Комментируя сообщения о том, что США разрешили Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для ударов по российским военным целям, Ринкевич отметил, что союзники Украины давно обсуждали необходимость предоставить ей все возможные средства защиты. Однако он подчеркнул, что такие решения должны сопровождаться бесперебойными поставками вооружений и боеприпасов.

"Между обещаниями, решениями и моментом, когда оружие поступает на фронт, проходит слишком много времени. Это недопустимо", - сказал президент.

Массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, по его словам, демонстрируют нежелание России идти на переговоры.

"Кремль не остановится, пока не поймет, что не сможет выиграть эту войну. Только тогда можно будет говорить о реальных переговорах", - добавил он.

Церемония памяти, в которой участвовали премьер-министр Эвика Силиня, председатель Сейма Дайга Миериня, члены правительства и депутаты, прошла на фоне 1000-го дня с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Участники возложили свечи в знак солидарности с украинским народом.

Сообщения о разрешении США на использование ракет ATACMS появились после известий о том, что Северная Корея направила свои войска для помощи Москве. Американские официальные лица подтвердили, что это решение связано с реакцией на действия Пхеньяна, однако Вашингтон пока не сделал официальных заявлений по этому поводу.

Одновременно в Германии канцлер Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который длился около часа. Это решение вызвало критику в Киеве, где его назвали попыткой "умиротворения агрессора", не способствующей скорейшему завершению конфликта.

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