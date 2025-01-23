"ISW продолжает отслеживать макроэкономические данные, которые прямо противоречат заявлениям Кремля о том, что у российской экономики дела идут хорошо", - отмечают аналитики.

"Кремль только что принял политику увеличения расходов на оборону, а российское общество сталкивается с нехваткой рабочей силы, более широкими демографическими проблемами, сокращением накопления и растущей зависимостью от помощи, так как российская экономика сталкивается с повышением процентных ставок, раздутыми зарплатами и ухудшением производственной мощности", - отмечают аналитики ISW.

Путин на совещании по экономическим вопросам 22 января заявил, что 2024 год является для российской экономики "сильным годом", что Россия имеет контролируемый дефицит бюджета в 1,7% и достигнут рост доходов в 26%, не связанных с нефтью и газом, до 25,6 триллиона рублей (около 246 миллиардов евро) в 2024 году, а также заявил о ретроактивном увеличении страховых и военных пенсий на 9,5% для преодоления растущей инфляции в России.

Информационное агентство Bloomberg 21 января сообщало, что Минфин России опубликовал доклад, в котором прогнозируется рост экономики и отмечается, что доходы бюджета РФ в декабре 2024 года достигнут рекордного уровня - более четырех триллионов рублей (около 38 миллиардов евро), что на 28% больше, чем в декабре 2023 года, и самого высокого уровня с 2011 года.

Однако в этих цифрах не учтены неустойчивый уровень расходов России на оборону, резкая инфляция, растущий дефицит и эрозия российского государственного инвестиционного фонда.

"Попытки Кремля продемонстрировать экономическую силу во многом являются информационными операциями, цель которых - успокоение местной аудитории и демонстрация российской силы за рубежом, одновременно маскируя реальные проблемы, с которыми сталкивается российская экономика и которые усугубляются из-за развернутой Россией войны против Украины", - следует из сообщения ISW.

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