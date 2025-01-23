Президент Латвии высказался о стратегии урегулирования в Украине

По словам Ринкевича, учитывая решение президента США Дональда Трампа инвестировать в технологии, ввести тарифы и выйти из Парижского соглашения по климату, возникает вопрос, что может сделать ЕС, чтобы сделать блок более конкурентоспособным и уменьшить его технологическую и экономическую отсталость.

"На самом деле эти вопросы актуальны и для Латвии - как сократить бюрократию и инвестировать в экономику. После Давоса я могу сказать, что нам нужно серьезно пересмотреть не только то, как мы работаем в государстве с точки зрения сокращения бюрократии, но и как добиться сбалансированной климатической политики, которая не препятствовала бы конкурентоспособности", - сказал президент Латвии.