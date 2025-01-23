Эстония получит от США шесть новых систем HIMARS

Эстония получила новые HIMARS от главного производства Lockheed Martin в Кемдене, штат Арканзас, США. В ближайшие месяцы системы будут доставлены в Эстонию. Благодаря обучению перед поставками силы обороны Эстонии будут готовы дислоцировать системы немедленно.

"Разработка такой стратегической способности в сотрудничестве с нашим ближайшим союзником - США - и ее внедрение всего за два года являются четким примером взаимного доверия и отличного сотрудничества", - сказал директор Эстонского центра оборонных инвестиций Магнус Вальдемар Саар.

Начальник штаба артиллерийского батальона армии Эстонии майор Танель Татси рассказал, что начиная с этого лета HIMARS обеспечит точные ударные способности дальнего радиуса действия, что существенно усилит обороноспособность Эстонии.

Покупка шести систем HIMARS - один из крупнейших проектов оборонных закупок в истории Эстонии.