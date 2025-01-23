Предприятие оборонной промышленности США Lockheed Martin передало Эстонии шесть новых высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, и этим летом системы будут интегрированы в арсенал сил обороны Эстонии.
Эстония получит от США шесть новых систем HIMARS
Эстония получила новые HIMARS от главного производства Lockheed Martin в Кемдене, штат Арканзас, США. В ближайшие месяцы системы будут доставлены в Эстонию. Благодаря обучению перед поставками силы обороны Эстонии будут готовы дислоцировать системы немедленно.
"Разработка такой стратегической способности в сотрудничестве с нашим ближайшим союзником - США - и ее внедрение всего за два года являются четким примером взаимного доверия и отличного сотрудничества", - сказал директор Эстонского центра оборонных инвестиций Магнус Вальдемар Саар.
Начальник штаба артиллерийского батальона армии Эстонии майор Танель Татси рассказал, что начиная с этого лета HIMARS обеспечит точные ударные способности дальнего радиуса действия, что существенно усилит обороноспособность Эстонии.
Покупка шести систем HIMARS - один из крупнейших проектов оборонных закупок в истории Эстонии.
"Согласно договору, подписанному с Агентством США по сотрудничеству в области оборонной безопасности, мы также приобретаем боеприпасы, решения связи, решения цикла обучения, логистики и оборота. В комплект также входят ракеты с различными диапазонами стрельбы", - сказал руководитель стратегической категории Эстонского инвестиционного центра обороны в области вооружений Рамиль Лип.
Эстонский центр оборонных инвестиций и Агентство США по сотрудничеству в области оборонной безопасности заключили контракт на поставку HIMARS Эстонии в конце 2022 года. Общая сумма контракта составляет более 200 миллионов долларов (193 миллиона евро).
Финансирование США на это приобретение является частью комплекса мер безопасности, целью которого является укрепление обороноспособности Украины и стран восточного фланга НАТО. США поддержали различные оборонные инициативы в Эстонии, выделив за последние пять лет 228 миллионов долларов США на различные закупки и инфраструктурные проекты. Эти средства использовались для пополнения запасов крупнокалиберных боеприпасов, улучшения способности связи, улучшения наблюдения за воздушным пространством и развития ночных боеспособностей.
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