Донорский центр просит о помощи в восстановлении запасов крови

Учитывая высокий спрос на компоненты крови со стороны медицинских учреждений, в настоящее время особенно важна отзывчивость общества, подчеркивает VADC. Ждут доноров всех групп крови.

Сдать кровь можно в субботу, 25 января, с 10:00 до 16:00 по адресу Селпилс, 9, Рига. В центре отмечают, что сейчас необходима поддержка каждого, чтобы обеспечить медицинские учреждения столь необходимыми ресурсами.

Кровь можно сдавать также в следующих местах в Риге: Селпилс, 9, бульвар Бривибас, 32, и улица Гипократа, 2, а также в больнице Лиепаи - по предварительной записи по телефону 26557743.

Доноров также ждут в филиале VADC в Латгалии по адресу улица 18 Ноября, 41, в больнице Резекне, а также в кабинетах заготовки крови региональных больниц - в Вентспилсе, Елгаве, Валмиере и Даугавпилсе.

Согласно Закону о труде, донору после сдачи крови на следующий день полагается оплачиваемый день отдыха, который, по договоренности с работодателем, может быть предоставлен в другое время. Работодатель оплачивает до пяти таких дней в календарном году.

Для сдачи крови необходимо иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность, или любое другое удостоверение, содержащее следующую информацию: персональный код, имя, фамилию и фотографию.

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